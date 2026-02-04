Oxford Üniversitesi ve nükleer saptırma girişimi OuSoCo araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, uzay kayalarının sanılanın aksine yoğun stres altında daha da güçlendiğini ortaya koydu.

Araştırmanın en şaşırtıcı bulgusu, nükleer bir patlamanın asteroidi parçalara ayırıp Dünya üzerine "taş yağdırmak" yerine, gök cismini tek parça halinde tutarak rotasını değiştirebileceği yönünde.

Asteroidler darbe aldıkça güçleniyor

Campo del Cielo demir göktaşından alınan numuneler üzerinde yapılan deneylerde, madde yapısının radyasyon ve yüksek enerji karşısındaki tepkisi ölçüldü.

CERN'deki parçacık hızlandırıcı kullanılarak yapılan testler sonucunda şu veriler elde edildi:

Dayanıklılık Artışı: Göktaşı numunesi, yoğun darbeye maruz kaldığında malzeme direncinin 2,5 kat arttığını gösterdi.

Gerilme Hızı Bağımlılığı: Kayanın, darbe ne kadar sert olursa enerjiyi o kadar etkili bir şekilde dağıttığı (sönümlediği) tespit edildi.

Yapısal Adaptasyon: Yüksek enerjili proton ışınlarıyla bombalanan numune önce esnedi, ardından şaşırtıcı bir şekilde yeniden sertleşerek yapısını korudu.

DART görevinden nükleer seçeneğe

2022'de gerçekleştirilen DART misyonu, bir asteroidi fiziksel bir araçla (kinetik çarpma tertibatı) vurarak rotasını değiştirebileceğimizi kanıtlamıştı. Ancak her asteroidin aynı yöntemle durdurulması mümkün olmayabilir. Yanlış noktaya yapılan bir müdahale, göktaşının parçalanmasına veya beklenmedik bir momentum kazanmasına yol açabilir.

Yeni araştırma, "nükleer seçenek" için filmlerdeki gibi asteroidin içine sondaj yapıp patlayıcı yerleştirilmesine gerek kalmayabileceğini savunuyor.

Bunun yerine, asteroidin yakınında gerçekleştirilecek bir nükleer patlama (standoff detonation), gök cisminin yüzeyindeki bir katmanı buharlaştırarak itki oluşturacak ve yörüngesini Dünya'dan uzaklaştıracak.

Gelecek planları ve farklı bileşenler

Araştırmacılar bu testte homojen yapısı nedeniyle demir zengini bir numune kullandı. Bir sonraki aşamada ise daha heterojen (karışık) yapıdaki uzay kayalarının stres dağıtma kapasiteleri incelenecek.

Gezegen savunma stratejileri için hayati önem taşıyan bu veriler, gerçek bir tehdit anında nükleer saptırma görevini yüksek güvenle gerçekleştirmemizi sağlayabilir.