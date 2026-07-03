

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Gölcük Caddesi sahil şeridinde köfte ekmek satışı yapılan karavanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler karavanı tamamen sararken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde okul bahçesine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken köfte ekmek satışında kullanılan ekmek teknesi karavan kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.