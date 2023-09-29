Bursa'nın Karacabey ilçesinde 17. Uluslararası Leylek Festivali heyecanı başlıyor.BURSA (İGFA9 - Karacabey Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 17. Uluslararası Leylek Festivali, bu yıl 30 Eylül’de doğaseverlerle buluşuyor.

Festival kapsamında, gün boyu sürecek çeşitli aktivitelerle ziyaretçileri unutulmaz bir hafta sonu bekliyor.

Gün boyu animasyon grupları, şişme oyun parkları ile çocuklar için farklı eğlence alanları etkinlikte yer alırken, ayrıca Leylek Köyüne gelen misafirler kayık turları, kuş tahnit müzesi ziyareti, gözlem kulesi ziyareti gibi etkinliklerde de yer alabilecek.

Festivalde ayrıca el sanatları sergisi, yöresel ürün stantlarıyla yerel ürünlerde satışa sunulacak. Festivalin geleneksel yürüyüşü ise 19.00’da protokol ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşecek. Yürüyüş sonrası ise Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Resul Dindar, sevenleriyle köy meydanında buluşacak.

Festival kapsamında, Karacabey Cumhuriyet Alanından saat:14.00 itibariyle ücretsiz otobüsler kaldırılacak.