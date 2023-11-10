Bursa Büyükşehir Belediyesi, depreme karşı dirençli bir kent vizyonuyla hareket ederek, İstanbul Caddesi ve Yiğitler kentsel dönüşüm projelerinin ardından Karapınar'da da ilk etap inşaatına başladı. Kentin her alanında sürdürdüğü projelerle Bursa'yı geleceğe taşıyan belediye, özellikle birinci derece deprem kuşağında bulunan şehri daha güvenli hale getirmek adına kentsel dönüşüm projelerine hız veriyor.

Büyükşehir Belediyesi, zaman içinde yıpranan yapıları iyileştirerek depreme dayanıklı konutlarla güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlıyor. Cumalıkızık, Değirmenönü ve Karapınar mahallelerindeki 55 taşınmaz parseldeki proje ve uygulama çalışmaları için Bakanlık tarafından yetkilendirilen belediye, toplam 138 bin 600 metrekarelik alanda 3 bin 600 konut ve 300 dükkân inşa edilmesini planlıyor.

Karapınar Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Burkent A.Ş. tarafından ihalesi gerçekleştirilen projeyi 2025 yılı ortasında tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Aktaş, atılan temelin 90 konut ve 4 dükkândan oluşan 1. etap projesine ait olduğunu ifade ederek, diğer 3 bölüm için de yıl sonuna kadar temel atma törenleri düzenleneceğini vurguladı.

Bursa'nın 2029 yılına kadar 10 bin civarı konutu kentsel dönüşümle kazanmayı hedeflediğini belirten Başkan Aktaş, 2019 yılında paylaşılan Bursa Şehir Tasavvuru'nda dile getirilen "çınar ağaçlarının gölgesinde çocukların büyüdüğü bir Bursa" vizyonuna adım adım yaklaşıldığını ifade etti.

Başkan Aktaş, kentsel dönüşümünün zorlu bir süreç olduğunu, herkesin beklentilerini tam anlamıyla karşılayacak ideal bir dönüşümün mümkün olmadığını vurgulayarak, "Arabamızı veya beyaz eşyamızı değiştirirken fark ödemeyi kabul edebiliyoruz, ancak kentsel dönüşümde fark ödemeyi unutuyoruz. Yıldırım, nüfusuyla Bursa'nın ikinci büyük ilçesi olmasına rağmen, coğrafi olarak sadece yüzde 1'lik bir alanı kapsıyor. 40-50 yıl önce plansız bir şekilde yapılan kaotik konutlarla mücadele ediyoruz. Eskiyi yenilemek, gerçekten bir değer ortaya çıkarmak zorlu bir süreçtir. Biz Bursa'nın geleceğini konuşmak ve şekillendirmek durumundayız. Bu uğurda çaba sarfederken, bazıları ne yazık ki yalan ve iftiralarla vatandaşı etkilemeye çalışıyor." şeklinde konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da kentin inşası ve vatandaşların güvenli, konforlu sosyal yaşam alanlarına kavuşması için projeler ürettiklerini belirterek, depremin artık göz ardı edilemeyecek bir gerçek olduğunu söyledi. Yılmaz, şehirdeki çarpık yapılaşmanın, kaotik bir planlama olmaksızın gerçekleşen göçlerle ortaya çıktığını dile getirerek, "Mülkiyet problemlerini çözmeden, imar planları ve uygulamalarını yapmadan kentsel dönüşüm mümkün değil. Bu sorunları çözmek kolay değil, ancak 5800 civarında tapu dağıtarak, mülkiyet problemlerine çözüm getiriyoruz. Ankara yolundaki 1. etap çalışmalarımız kapsamında yakında 1500 tapu daha dağıtacağız. Dönüşümle birlikte mülkiyet sorunlarını tamamen çözmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar 10 binden fazla hak sahibine tapu verdik ve bu rakamı 40 binlere çıkarmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Refik Özen, kentsel dönüşüm yasasının meclisten geçtiğini hatırlatarak, merkezi hükümet, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin işbirliğiyle bu tür dönüşüm projelerinin daha da hız kazanacağına dikkat çekti.

Karapınar Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır da bölgeye yapılan yatırımlar ve sağlık ocağı gibi hizmetler nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür ederek, dönüşümün startının verildiği törenin ardından, projenin hayata geçirilmesi için adımların atıldığını belirtti.