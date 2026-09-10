Olay, merkez Osmangazi ilçesi Karaağaç Mahallesi 1'inci Küçük Aralık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ticari taksiden birden fazla kez ateş açıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ticari taksiyi durdurarak araç ve çevresinde araştırma yaptı.

Yapılan incelemelerde kurusıkı olduğu belirlenen tabancalardan biri Temenyeri Parkı'nda bulundu. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Hamza Ç. ise elindeki diğer kurusıkı tabancayı polise teslim etti. Böylece olayla ilgili 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen tabancalar muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.