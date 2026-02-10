

Ümitalan Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yusuf Kaya, köylülerle yapılan istişareler sonucunda, bu uygulamanın cenaze sahiplerini maddi ve manevi açıdan zor durumda bıraktığı gerekçesiyle oy birliği ile yasaklandığını açıkladı.

Muhtar Şerafettin Fındık, Ümitalan Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yusuf Kaya ile birlikte yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cenaze sahipleri büyük bir üzüntü yaşarken, bir de pide yaptırma ve ikram etme telaşı içine giriyordu. Bu durum aileleri gerçekten zor durumda bırakıyordu. Ayrıca dinen de çok uygun olmayan bu uygulama bugünden itibaren kaldırılmıştır."

Alınan kararın köy halkı tarafından memnuniyetle karşılandığı, uygulamanın bundan sonraki tüm cenazelerde geçerli olacağı bildirildi.

Kaynak: İHA