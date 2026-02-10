Küresel ölçekte akaryakıt fiyatlarının seyrini etkileyen temel referanslardan biri olan Cenova piyasasında yaşanan yükselişin, Türkiye’deki pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Alınan bilgilere göre, perşembe gününden itibaren benzinin litre fiyatına yaklaşık 1,55 TL’lik artış gündemde. Motorin ve otogaz cephesinde ise şimdilik bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

Mevcut fiyatlara bakıldığında; İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 55,47 TL, motorin 57,74 TL, otogaz ise 30,09 TL seviyesinde bulunuyor. Anadolu Yakası’nda benzin 55,30 TL’den satılırken, motorin 57,57 TL, otogaz 29,49 TL olarak uygulanıyor.

Başkent Ankara’da benzinin litresi 56,39 TL, motorin 58,86 TL, otogaz 29,97 TL’den satılırken; İzmir’de benzin 56,68 TL, motorin 59,13 TL, otogaz ise 29,89 TL seviyesinde işlem görüyor.