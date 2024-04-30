Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası’nda 3 altın ve 1 bronz madalya elde eden boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Samet Gümüş ve Büşra Işıldar ile bir araya geldi.

Sırbistan’ın ev sahipliğinde 18-28 tarihleri arasında düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası’nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu üçüncü kez Avrupa’nın zirvesinde yer alırken, Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalyası bulunan Busenaz Sürmeneli kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi olan bir diğer milli boksör Samet Gümüş ise Türkiye’ye bu seviyede erkeklerde 13 yıl aranın ardından ilk altın madalyayı kazanan boksör olarak tarihe geçti. Bir diğer boksör Büşra Işıldar ise Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.

Tarihi başarılara imza atan boksörler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerle buluştu. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Toplantı Odasında gerçekleşen ziyarette Fenerbahçe Ali Koç ve Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile Yöneticiler İlker Dinçay ve Can Gebetaş, boksörleri ve teknik ekibi tebrik etti. Ziyarette Fenerbahçe Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, Boks Şube Sorumlusu Selahattin Atasever ile antrenörler Nazım Yiğit, Cahit Süme ve Selim Vinçoğlu da yer aldı. Boksörler kazandıkları madalyaları başkan Koç’a takdim etti.

Ali Koç: "İnşallah bu başarılar olimpiyatlarda üstüne koyarak devam edecek"

Avrupa Boks Şampiyonası’nda kazanılan başarılardan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Başkan Koç, "Boks şubemizin başarıları yıllardır devam ediyor. İnşallah bu sene de olimpiyatlarda üstüne koyarak devam edecek. Kotalar tek tek geliyor. Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii takım sporları gibi değil, her boksörümüzün ayrı hocaları var, ayrı emekleri var, ayrı ter var. İnşallah Allah yolumuzu açık eder, şansımız bol olur. Şans da çok önemli. İnşallah bayrağımız en yüksekte havalandırılır. Sadece boksörlerimiz değil, Türkiye’yi temsil eden tüm atletlerimiz. Hem ülkemiz için hem Fenerbahçe’miz için olağanüstü başarılarla geçen bir olimpiyat diliyoruz. Bu ülkedeki herkesin dileyeceği, hemfikir olacağı konulardan bir tanesi. Ülkede herhalde hemfikir olunabilecek yegâne konulardan biri uluslararası başarılar. Allah yolumuzu açık etsin, şansımız da bol olsun. Rakiplerimizi tek tek devirerek bayrağımızı en yüksekte dalgalandıralım, o kürsüde de en iyi madalyaları alalım. Ben hepinize teşekkür ediyorum çünkü hem ülkemizi hem de Kulübümüzü layıkıyla temsil ediyorsunuz. İnşallah bu şekilde temsil etmeye devam edersiniz. ‘Altın madalya getirirseniz ne dilerseniz dileyin bizden’ dedik. Bu çok riskli ve iddialı bir söylem. Ama inandığımız için söylüyoruz. Dua edeceğiz. Sözümüz yerde kalmasın. Ağustos ayı sonunda madalyalar geldiği zaman nice başarıları kutlayacağız. Hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Siz sadece hoca değilsiniz, aile gibisiniz. Kolay değil. Çok sabır isteyen, saatlerce çalışma isteyen, yeri geldiği zaman acıları yönetmeyi bilmeniz gereken bir spordan bahsediyoruz. Bu sefer özellikle boks şubemizde birden fazla başarıyı burada kutlayacağımıza inanıyorum. Sizinle iftihar ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçe’desiniz. İnşallah daha nice yıllar Türk boksuna ve Fenerbahçe’ye hizmet etmeye devam edersiniz. İnşallah siz bize biz de size şans getiririz, beraber nice şampiyonlukları kutlarız” dedi.