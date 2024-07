Bursa Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde Uludağ'ın eteklerindeki Keles Kocayayla'da bu yıl 32'incisi düzenlenen Kadırga Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. 7 bin 300 aracın giriş yaptığı alanda binlerce kişi aynı anda bin 200 rakımda horon oynadı. Şenlikte ayrıca Karadeniz müziklerinin sevilen sanatçıları sahne alarak, Bursa'da Karadeniz fırtınası estirdi. Şenlik Bursa protokolünü de buluşturdu.

Bursa Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği, Karadeniz sevdalılarını Bursa'nın yaz aylarında en serin yaylası olan Keles'teki Kocayayla'da buluşturdu. Bu yıl 32'incisi yapılan Kocayayla Kadırga Şenliği'ne Bursa ve çevre illerden katılan binlerce kişi, bin 200 rakımda kamp kurarak adeta Karadeniz fırtınası estirdi. Karadeniz müziklerinin sevilen sanatçılarıyla gerçekleşen konserlerde, binlerce kişi el ele tutuşarak horon oynadı. Metrelerce uzunluğa erişen horon kuyruğu eşsiz görüntüler oluşturdu.



25 bin Karadenizli Kocayayla'da fırtına estirdi

Bu yılki şenliğe katılımın daha da arttığını ifade eden Bursa Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Aygül, “Bugün 32.'sini düzenlediğimiz Kocayayla Kadırga Şenliğini yapmaktayız. Birkaç haftadan beri bu şenliğe hazırlanıyoruz. Allah'a şükürler olsun beklediğimizin üzerinde Karadenizli hemşerilerimiz bizlere destek verdiler. Kocayayla'da şu an iğneyi yere atsanız düşmez. Buranın havası güzel, yeşili güzel, bayrağı güzel. Biz Trabzonlular güzel bir atmosferde eğleniyoruz. Trabzonlular horon oynadıkça elektriklerini enerjilerini toprağa atıyorlar, rahatlıyorlar. Kapıdan aldığımız bilgilere göre Kocayayla'ya 7 bin 300 araç girmiş. Ortalama 25 bin kişinin katılmış olduğunu düşünüyoruz. Güzel bir şenlik oldu. Türkiye'de gerçekleşen şenlikler arasında katılım olarak ilk 10'a gireceğimizi düşünüyoruz. Rekoru kırdık, kendimizle yarışıyoruz” dedi.

Trabzonluların Bursa'nın gelişimine önemli hizmetler yaptığını ifade eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, “Trabzon dernekleri bu şehir için önemli hizmetler yapan, önemli katkılar sağlayan bir sivil toplum kuruluşu. Bu şehir oldukça kozmopolit. Türkiye'nin her tarafından renkleri bağrında birleştirmiş, Türkiye'ye önemli katkılar sağlayan bir şehir. İnanıyorum ki Bursa'ya en fazla katkı sağlayan şehirlerden biri kimdir diye sorsalar ilk akla gelen Trabzon, Karadeniz olur. Çünkü bizim insanımız merttir, çalışkandır. Ülkesine milletine sevdalıdır. Bu ülkeye ve bayrağa hizmet etmek için gözünü budaktan sakınmaz” dedi.



Bursa'nın zengin kültürel mozaiğine, Trabzon'un renkli ve coşkulu kültürünün eklendiği şenlikte, bir araya gelmenin ve dayanışmanın güzelliklerini hep birlikte yaşadıklarını belirten Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Birlik ve beraberliğimizin pekişmesi için düzenlenen bu güzel etkinlikte emeği geçen Trabzon Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda da bu güzel geleneğin devam etmesini diliyorum" dedi.

Bozbey'den Trabzonlulara övgü dolu sözler

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Trabzonlular yıllar önce Trabzon'dan kopup geldiler Bursa'ya. Artık Bursalı hemşerilerimiz onlar. Ben Karadenizlilerin içerisinde yetiştiğim için onları çok daha iyi biliyorum. Çok tez canlı insanlardır, tutukları işi koparan insanlardır. Öyle güzel insanlardır ki sadece kentine değil, mahallesine değil, bu ülkesine de, insanına da her yerde her zaman sahip çıkarlar. Bu ülkede bir çivi çakan kim ise onu alkışlarız, onu alnından öperiz” dedi.

Trabzon, Bursa'ya en fazla katkı sağlayan şehirlerden biri

“Çevreyi koruduğunuz için teşekkür ediyorum”

Şenliğe katılan vatandaşların gösterdiği çevre hassasiyeti için teşekkür eden Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, “Yaklaşık 4 haftadır her hafta farklı bir hemşehri derneğini misafir ediyoruz. Bu hafta da kemençeye, horona, Karadeniz'e doyduk. Ben özellikle Trabzonlu hemşehrilerimize çevreyi temiz tutarak kurallara uydukları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İnsanın içi kıpır kıpır oluyor”

Memleket hasreti çekenlerin şenliğe akın ettiğini ifade eden Karadenizli Zeki Sara, “Kocayayla'da müthiş bir ortam var. İnanılmaz kalabalık, inanılmaz bir coşku var burada. İnsanın içi kıpır kıpır oluyor istemsiz bir şekilde içi kaynıyor. Bu ortamı, bu alanı buraya sağlayan Bursa Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Aygül'e de çok teşekkür ederiz. Biz ailece, komple sülalece buraya geldik. Toplamda 7-8 bin aracın girdiği söyleniyor. Bütün Bursa buraya geldi diyebiliriz” diye konuştu.



“Bu kadar yolu horon oynamak için geldik”

Sadece Trabzonluların değil tüm Karadenizlilerin şenliğe katılım gösterdiğini belirten Yunus Sivas, “Ben Kocayayla Şenliklerine ikinci defa geliyorum. Bu sene daha çok katılım var. Sadece Trabzonlular yok burada Giresunlular var, Rizeliler var ama Bursa'nın çoğu burada. İnşallah İsmail Türüt ile beraber horon rekorunu kıracağız. Oynamaya geldik biz buraya. Biraz şehir gürültüsünden uzaklaştık, biraz sıcaktan uzaklaştık. Burada da sıcak var ama şehir hayatından daha serin” dedi.

Bursa protokolünün de katıldığı programa Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru ve siyasi parti temsilcileri yer aldı.