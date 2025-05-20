Toplantı öncesinde BUSKİ Genel Kurulu da toplanarak su yönetimine dair çeşitli düzenlemeler gündeme alındı. 2024-2029 dönemi kapsamındaki 14. toplantı olan bu birleşimde, toplam 87 gündem maddesi meclis üyelerinin oyuna sunuldu ve karara bağlandı.

Gündemi oldukça yoğun geçen oturumda, komisyon raporlarından daire başkanlıklarının tekliflerine, meclis üyelerinin verdiği önergelerden iş birliği protokollerine kadar çok sayıda konu masaya yatırıldı. Kırsal Hizmetler Dairesi’nin sunduğu mazot desteği projesi oy birliğiyle kabul edilerek çiftçiye nefes aldıracak bir adım atıldı. Aynı zamanda S.S. Tepecik Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile iş birliği yapılmasına yönelik protokol için Başkan Bozbey’e yetki verilmesi kararı çıktı.

Kentin kültürel mirasını koruma amacıyla Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi’nin sunduğu Bursa Bıçak Müzesi projesi meclise sunuldu. Geleneksel el zanaatlarından biri olan bıçakçılığın yaşatılmasını hedefleyen proje, kültürel kimliğe katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendirildi. Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun raporuna göre ise kaçak yer altı suyu kullanan sanayi tesislerine karşı ağır yaptırımlar uygulanması kararı alındı. Tekstil boyahanelerinin Organize Sanayi Bölgeleri dışından taşınması konusu da gündeme geldi.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na ait maddelerde de birçok bölgeye yönelik plan değişiklikleri görüşüldü. Küplüpınar, Santralgaraj, Gülbahçe, Karacabey ve İhsaniye gibi mahallelerde 1/1000, 1/5000 ve 1/25000 ölçekli imar planı değişiklikleri meclisten oy çokluğuyla geçti.

Ayrıca, kamu yararı doğrultusunda bazı taşınmazların devri ve tahsisi de meclis kararıyla kesinleşti. Yıldırım’daki bir taşınmaz Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilirken, bazı gençlik ve spor tesislerinin işletmesi BURFAŞ’a devredildi. Engelli derneklerinin düzenli olarak ziyaret edilmesi ve sorunlarının raporlanması önerisi meclisten geçerken, yaşlı bireylerin dijital yaşama entegrasyonunu kolaylaştıracak projelerin geliştirilmesi için ilgili komisyonlara yetki verildi.