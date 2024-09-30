Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, 6. Dönem 1. Olağanüstü toplantısını Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi.

Evde Hasta Bakımı İçin Araç Alımı Onayı

Evde hasta bakım hizmetleri, nakil ambulansları ve damperli araçların alımı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın önerisiyle mecliste kabul edildi.

Kültür A.Ş.'de Sermaye Artışı Gerçekleşti

Kültür A.Ş. (Bursa Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Ticaret A.Ş.) için Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan sermaye artırımı raporu oy birliğiyle onaylandı. Kültür A.Ş.'nin sermayesinin 40 milyon TL artırılması kararlaştırıldı.

Orhangazi, Nilüfer ve Keles'ten Ek Bütçe Talepleri Onaylandı

Orhangazi, Nilüfer ve Keles belediyeleri için sunulan ek bütçe talepleri de kabul edildi. Orhangazi Belediyesi’nin 123 milyon 560 bin TL, Nilüfer Belediyesi’nin 2 milyar TL ve Keles Belediyesi’nin 35 milyon 500 bin TL tutarındaki ek bütçe talepleri, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından oy birliğiyle onaylandı.

Toplantı, Bursa’nın hizmetlerini güçlendirmek için önemli kararların alındığı bir süreç oldu.