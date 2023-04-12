Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi’nde gerçekleşen deprem sonrası yaptığı açıklamada İnegöl fayını işaret ederek, "İnegöl fayında stres var"dedi.

Dün Marmara Denizi’nde 3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası İstanbul depremi tetiklenir mi sorusunu akıllara getirirken Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Bursa ve Balıkesir bölgesinde bulunan faylara dikkat çekti.

BU BÖLGEDE STRES YOK

Haritada ki fayları yorumlayan Üşümezsoy beyaz fayların ölü olduğunu belirterek, Kuzey Marmara çerçeve fayı ölü bir faydır burada stres yok. Bu bölgede 3 tane 7 üzerinde deprem olacak 30 yıl içinde deniliyor ancak bu faylarda stres yoktur dedi.

İNEGÖL FAYINDA STRES VAR

İnegöl fayında stres olduğunu ifade eden Üşümezsoy “1953 yılında Yenice Gönen fayının kırıldı, bu fayın batıdaki devamı Edremit Körfezi’de 1944’te doğudaki devamı ise Manyas fayı 1964’te kırıldı. Manyas Ulubat Fayı civarında stres var Uludağ fayı 1855'te 2 depremle kırıldı ama İnegöl fayın da stres var.” dedi.

