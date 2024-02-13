CHP'nin Mart ayındaki yerel seçimlerde aday göstermeyeceğini açıkladığı Bursa Mudanya Belediyesi Başkanı Hayri Türkyılmaz, sert açıklamalarda bulundu. Türkyılmaz " Hevesiniz kursağınızda kalacak" diyerek tepki gösterdi.

"HENÜZ SON SÖZ SÖYLENMEDİ

Göreve geldiğimde söz vermiş, “Halkın malı halkın olacak” demiştim. Yaklaşık 10 yıldır ilk günkü heyecanla Mudanyamız için çalıştık. Temiz, dürüst, adaletli, ahlaklı belediyeciliğin nasıl yapılacağını gösterdik. Hiç kimsenin başını öne eğdirmedik. Kimseyi parti ayrımı yapmadan ötekileştirmedik. Mudanya’da kamuya ait tüm alanları, Mudanyalı hemşehrilerimin tamamına hizmet eder hale getirdik. Paylaşmanın ve dayanışmanın kenti Mudanya’da hiç kimse kimsesiz kalmıyor, hiçbir çocuk yatağına aç girmiyor. Evde sağlık hizmetinden anne ve bebek sağlığına, hasta nakillerinden diyetisyen ve psikolog hizmetine, eğitim desteklerinden yakacak yardımlarına, gece gündüz, 7/24 Mudanyalı hemşehrilerimin yanında olduk. Sponsor kullanmadan, tek bir kuruş borçlanmadan, bir kuruşluk işi bir kuruşa yaparak, alın terimizle çalışarak, Mudanya’da ilkleri gerçekleştirdik. Bugün; hesap verebilen, kaynaklarını etkin kullanan, ürettiğini halkıyla paylaşan, tertemiz bir yönetim anlayışıyla adil, tarafsız, mutlu bir dünya olan Mudanya’yı yaratmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Mudanya sevdasıyla çıktığımız bu yolda geriye dönüp baktığımızda, halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Mudanya'nın ve Mudanyalı hemşehrilerimin hakkını koruma mücadelem devam edecektir. Önümüzde kazanmamız gereken bir seçim var. Bunun için yine hep birlikte daha çok çalışacağız. Haramiler, hırsızlar, vurguncular, çıkarcılar hevesiniz kursağınızda kalacak. Mudanya emin ellerde olmaya devam edecek. Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri ışığında mücadelemiz sürecek. Mudanya, Mudanya’da yaşayan tüm hemşehrilerimizindir. Kararı Mudanya verecektir. Sevgi ve saygılarımla."