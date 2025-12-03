Sınırlı sorumlu Bursa İleri Sanayi Teknoloji yerleri Organize Sanayi Bölgesi Genişleme alanında yer aldığı iddia edilen tarla, sahipleri rekor bir fiyatla satışa çıkarıldı.

Metrekaresi 10 bin TL'den satışa çıkarılan müstakil tarla, yan yana 2 parçadan oluşuyor.

Biri 15 bin 800, diğeri ise 25 bin metrekareden oluşan toplamda 30 bin 800 metrekarelik tarlalar sanayi yatırımı yapmak isteyenlere tavsiye edildi.

İnegöl'de sanayi bölgelerinde yer sıkıntısını fırsata çeviren yatırımcılar, fiyatları da her gün güncellemeye başladı.

Dudak uçuklatan rakamların sarfedildiği ilanlarda 30 bin 800 metrekarelik tarla için 308 milyon TL istenmesi şaşırtıcı bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi yapılacağı iddiası ile gündeme gelen bölgede istenilen tutar, tartışmaları da beraberinde getirdi.

İnegöl'de imar değerlerinin sürekli şişirilerek yaşanmaz bir bir şehir haline getirildiğini düşünen vatandaşların sayısı ise her geçen gün artıyor.

Bir türlü çözüm bulunamayan tarla ve arsa fiyatlarında ki bu artışa nasıl önlemler alınacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.