Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor’u 5-2 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Melih Aldemir, Kemal Mavi, Cem Özbay
Esenler Erokspor: Mehmet İdin, Oğulcan Kestane (Emir Kaan Tonbil dk. 79), Francis Nzaba, Anıl Yaşar, Batuhan Kalafat, Efe Oktar (Tugay Tonbil dk. 84), Yusuf Yücer (Furkan Güney dk. 79), Muhammet Harun Genç, Muhammet Yağmur, Altar Han Hidayetoğlu, Yusuf Arda Özyurt
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Fatih Karagümrük: Kerem Yandal, Atakan Çankaya, Anıl Yiğit Çınar, Burhan Ersoy, Balkovec, Barış Kalaycı, Alper Demirol, Berkay Özcan, Daniel Johnson, Serginho, Andre Gray
Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz
Goller: Andre Gray (dk. 10, 38 ve 88), Serginho (dk. 12), Atakan Çankaya (dk. 22) (Fatih Karagümrük), Altar Han Hidayetoğlu (dk. 28 ve 49) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Efe Oktar (Esenler Erokspor), Anıl Yiğit Çınar (Fatih Karagümrük)