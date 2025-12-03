Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor’u 5-2 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Melih Aldemir, Kemal Mavi, Cem Özbay

Esenler Erokspor: Mehmet İdin, Oğulcan Kestane (Emir Kaan Tonbil dk. 79), Francis Nzaba, Anıl Yaşar, Batuhan Kalafat, Efe Oktar (Tugay Tonbil dk. 84), Yusuf Yücer (Furkan Güney dk. 79), Muhammet Harun Genç, Muhammet Yağmur, Altar Han Hidayetoğlu, Yusuf Arda Özyurt

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Fatih Karagümrük: Kerem Yandal, Atakan Çankaya, Anıl Yiğit Çınar, Burhan Ersoy, Balkovec, Barış Kalaycı, Alper Demirol, Berkay Özcan, Daniel Johnson, Serginho, Andre Gray

Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz

Goller: Andre Gray (dk. 10, 38 ve 88), Serginho (dk. 12), Atakan Çankaya (dk. 22) (Fatih Karagümrük), Altar Han Hidayetoğlu (dk. 28 ve 49) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Efe Oktar (Esenler Erokspor), Anıl Yiğit Çınar (Fatih Karagümrük)

Kaynak: İHA