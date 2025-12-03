Hem çocuklar hem de aileler için de endişe verici bir durum olan gece idrar kaçırma (enürezis nokturna), konusunda önemli açıklamalarda bulunan Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Ürolojisi Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu, bu durumun çoğu zaman tedavi edilebilir olduğunu vurgularken, Medical Point Gaziantep Hastanesi’nin ise bu konuda önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

"Özel tedaviyle yüksek başarı oranlarına ulaşıyoruz"

Gece idrar kaçırmanın aslında sanıldığından çok daha yaygın olduğunu belirten Çocuk Ürolojisi Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu, "Gece idrar kaçırma çocukların suçu değildir. Altta yatan tıbbi, gelişimsel veya psikolojik nedenler olabilir. Doğru tanı ve kişiye özel tedaviyle yüksek başarı oranlarına ulaşıyoruz" dedi.

Dr. Karagözoğlu, Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde çocuklara uygulanan tedavi yaklaşımlarının bilimsel yöntemlere dayandığını ifade ederek, özellikle yaşına göre mesane kapasitesinin yetersizliği, genetik faktörler, uyku derinliği ve hormon dengesizlikleri gibi nedenlerin ayrıntılı olarak değerlendirildiğini söyledi. Gece idrar kaçırma tedavisi hakkında bilgiler veren Dr. Karagözoğlu, "Ayrıntılı çocuk ürolojisi değerlendirmesi, gerekirse görüntüleme ve laboratuvar testleri, davranışsal ve fiziksel tedaviler ve ilaç tedavisi seçenekleri, aile danışmanlığı gibi pek çok yöntem bir arada uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

Çoğu çocukta düzenli takip ve uygun tedaviyle kalıcı iyileşme sağlanabildiğini söyleyen ve ailelere çağrıda bulunan Dr. Akın Karagözoğlu, "Bu sorunla karşılaşan aileler kesinlikle umutsuzluğa kapılmasın. Çoğu çocukta düzenli takip ve uygun tedaviyle kalıcı iyileşme sağlanabildiği gibi modern altyapısı ve uzman kadrosuyla çocuk ürolojisi alanında bölgenin önemli sağlık merkezlerinden biri olarak gece idrar kaçırma problemi yaşayan çocukların özgüvenlerini yeniden kazanmalarına destek oluyoruz" diye konuştu.