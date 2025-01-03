BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, 04 Ocak 2025 ile 11 Ocak 2025 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi, Doğantepe Sokak ve çevresindeki bazı bölgelere su verilemeyeceği bildirildi.

BUSKİ tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpasa ilçesi, Lalaşahin Mahallesi, Doğantepe Sokak ve civarında, 04.01.2025- 11.01.2025 tarihleri arasında 09.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Saygıdeğer Bursalılara önemle duyurulur. "