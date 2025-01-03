Bursadabugun.com'un haberine göre, 9 aylık hamile olduğu öğrenilen bir kadın, sabaha karşı doğum sancıları başlayınca eşini uyandırarak durumu bildirdi. Doğumun yakın olduğunu anlayan eşi, hemen eve en yakın duraktan taksi çağırdı. 16 T 0171 plakalı taksi, hamile kadın ve eşini alarak Nilüfer ilçesinden Şehir Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Ancak, kadının sancıları hızla artınca, taksinin bulunduğu noktaya 112 acil ekibi yönlendirildi. Özlüce'den Şehir Hastanesi'ne giden bulvar üzerinde taksiye ulaşan 112 sağlık ekipleri taksi içerisinde kadının doğumunu gerçekleştirip bebeği sağlıklı bir şekilde annesinin kucağına verdi. Daha sonra anne ve bebeği sağlık ekibi kontrolünde şehir hastanesine getirilerek kontrolden geçirildi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken anne, bayan sağlıkçılara teşekkür etti.

Kaynak: İHA