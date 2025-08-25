BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle, Nilüfer ilçesi Balat mahallesi Faruk Baykal caddesi, Ahi Evran Sokak ve Sıhhiye Caddesi arasında kalan bölgede 26 Ağustos tarihinde su verilemeyecek.
BUSKİ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
