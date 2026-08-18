Kaza, Orhaneli-Bursa karayolunda, Çareler ile Akçabük kırsal mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhaneli'den Mustafakemalpaşa ilçesi yönüne giden Salih Acar yönetimindeki 16 CCL 150 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Acar’ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA