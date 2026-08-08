Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için bu yıl içinde yapılacak olan inşaat ihalesi ile yeni binalar ve atölyeler inşa edilecek.



Eski binaların yıkımına başlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan proje ile bölgenin en modern Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının yapılacağı Orhangazi MTAL’nin eski atölye ve binalarının yıkımına da başlandı. Ekipler hafta sonu itibarı iş makineleri ile atölye ve sınıfların yıkımına başladı.



İhale süreci başlayacak

Yıkımı yapılan Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi’nin yerine yapılacak olan yeni proje için ihale süreci önümüzdeki günlerde başlayacak. İhale ile birlikte inşaata başlanacak. Yeni okul binasının en geç 2 yıl içinde yapılması planlanıyor.