Üç bakanlığın koordinasyonunda yürütülecek çalışma kapsamında, Türkiye genelinde 30 bin güvenlik personelinin istihdam edilmesi planlanıyor.

İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görevlendirilecek personelin dağılımı 81 il valiliği tarafından yapılacak. Güvenlik görevlileri, okul giriş ve çıkışlarında denetim yaparken okul çevresindeki güvenlik tedbirlerinin uygulanmasında da görev üstlenecek.

Yeni uygulamayla birlikte okul girişlerinde görev yapan personele dedektörle kontrol yapma yetkisi verilmesi öngörülüyor. Görevliler, okula giriş yapan kişileri kontrol edecek ve şüpheli bir durum tespit edilmesi halinde emniyet ya da jandarma ekipleriyle hızlı şekilde iletişime geçecek.

İçişleri Bakanlığı daha önce 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgede, okullar ve çevreleri için risk analizine dayalı güvenlik planlarının hazırlanmasını istemişti. Ayrıca erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi, okul yönetimleri ile kolluk kuvvetleri arasında hızlı bilgi akışının sağlanması ve kamera sistemlerinin daha etkin kullanılması yönünde talimat verilmişti.

Yeni sistemde İçişleri Bakanlığı görevlendirilecek personelin güvenlik soruşturmalarını yürütecek. Milli Eğitim Bakanlığı personelin okullarda görev yapmaya uygunluğunu değerlendirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise İŞKUR ve TYP üzerinden gerçekleştirilecek istihdam sürecini yönetecek.