TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in AK Parti MKYK toplantısında “çerçeve yasa” teklifini anlatırken Selahattin Demirtaş’ın düzenlemeden yararlanamayacağını söylediği iddialarını yalanladığını aktardı. Atik, Gürlek’in kendisine, “Böyle bir açıklama yapmadım” dediğini ifade etti.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet’te yayımlanan bugünkü yazısında, “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin Meclis’e sunulduğu saatlerde gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısına ilişkin detayları paylaştı. Selvi, toplantıda Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Abdullah Öcalan ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın mevcut düzenlemeden yararlanamayacağını ifade ettiğini yazdı.

"Adalet Bakanı Gürlek AK Parti MKYK'da anlattı: Demirtaş yasal düzenlemeden yararlanamayacak, yerine kayyım atanan belediye başkanları görevlerine dönebilecek"

ATİK: YANİ ÇERÇEVE YASA DEMİRTAŞ’I KAPSIYOR

Atik, Selvi'nin yazısının gündeme gelmesinin ardından yaptığı paylaşımda, Gürlek'in TGRT'ye özel açıklama yaptığını, “Böyle bir açıklama yapmadım” dediğini yazdı ve paylaşımında, "Yani çerçeve yasa Demirtaş’ı kapsıyor" ifadelerini kullandı.

DEM Parti kaynakları, söz konusu iddiaların ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek ve AK Partili yetkililerle görüşmüş, Selvi’nin Öcalan ile Demirtaş’ın çerçeve yasadan yararlanamayacağı yönündeki iddiasının bu görüşmelerde yalanlandığını aktarmıştı.

DEM Parti yetkilileri, Adalet Bakanı Gürlek ve AKP yetkilileriyle temas kurmuş, hem Bakan Gürlek hem de AK Partili isimler, Abdulkadir Selvi’nin yazısında yer alan iddiaları yalanlamıştı.

AK Parti yetkilileri ayrıca, bu konuda Abdülkadir Selvi’nin aktardığı şekilde herhangi bir değerlendirme ya da görüşmenin yapılmadığını ifade etmişti.