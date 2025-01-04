Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çocukların sanat ile iç içe büyümeleri için çalışan Osmangazi Belediyesi, Gözde Akın tarafından yazıp, yönetilen ‘Toprak Ana’ adlı tiyatro oyununu Osmangazili çocukların beğenisine sundu. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde sahnelenen oyuna çocukların ilgisi büyük oldu. Tiyatro oyunu ile çocuklara eğlenceli bir dille doğa ve çevre bilinci farkındalığı kazandırıldı.

Gülümseme ve coşkunun hakim olduğu etkinlik boyunca çocuklar keyifli anlar yaşarken, kendilerine bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ettiler.

Osmangazi Belediyesi düzenlemiş olduğu bu tür etkinlikler ile çocukların kültürel gelişimine katkı sağlarken, ailelerin de birlikte keyifli zaman geçirmelerine olanak tanıyor.