Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 1 milyon nüfuslu ilçede büyük bir aile olduklarını belirterek, mutlu ve huzurlu olabilmek için belediye olarak büyük bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk gününden itibaren başladığı okul ziyaretlerine yeni haftada da devam ediyor.

Soğanlı Mahallesi’ndeki Şehit Samet Saraç Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelen Dündar, Osmangazi Belediyesi’nin hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında önemli projelere imza attığını söyledi.

Osmangazi’de 254 okulda 187 bin öğrenci, 11 bin öğretmen olduğunu anımsatan Başkan Dündar, “Osmangazi olarak her ferdi, her kurumuyla büyük bir aileyiz. Bu ailenin mutlu ve huzurlu olabilmesi için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Belediye olarak eğitimin kalitesini artırmak adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bütün okullarımıza ihtiyaç ve taleplere göre desteğimizi sürdürüyoruz. Her okulda bir taşımız, bir izimiz vardır. Bizler, öğrencilerimizi ve gençlerimizi görünce geleceğe umutla bakıyoruz. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Sizlere en iyi şartları sunuyoruz. Size düşen görev, çok çalışmak. Çalışıyorsak, istiyorsak başarırız. Hedeflerimize doğru giderken, üşenmiyoruz, ertelemiyoruz ve vazgeçmiyoruz. Allah hepinize zihin açıklığı versin” diye konuştu.

Daha sonra Osmangazi İlçe Milliği Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile birlikte sınıfları gezen Başkan Dündar, sohbet ettiği öğrencilere üniversiteye hazırlık yardım kitap seti hediye etti.