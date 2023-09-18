Kuveyt Türk katılım bankası kâr payı ile devlet katkısıyla birikimlerinizi çoğaltarak hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz bunun için ne yapmalıyım diyorsanız aşağıdaki yazımızı dikkatle okuyun

Konut hesabı: devlet katkılı uzun vadeli birikimlerinizin açıldığı bir hesaptır

Devlet Katkılı Konut Hesabına Kimler Katılabilir

Hepsi kendi ait olamayan bir konutu bulunmayan türk vatandaşı olan herkes açabilir

18 yaşından büyük olanlar, 18 yaşından küçük olanların vasisi tarafından açılabilir.

Konut Hesabının Özellikleri:

Konut hesabı 3 yıl vade ve TL cinsinden açılır. Her yıl kar payı alır Ödemeler aylık ve 3 aylık şeklinde olabilir Ödemeler aylık 274,06 – 2.740,59, 3 aylık ödemlerde 822,18 – 8.221,78 TL olarak ödenir Hesabın ilk açılışında bir defa olmak üzere 32.887,11 TL yatırılabilir Hesabı açan kişinin 1 yılda aylık ödemelerde 3 kez 3 aylık ödemelerde 1 yılda 1 kez ödeme aksatma hakkı vardır Bir yıl içinde azami (en fazla) iki kere para çekebilir. Bir birey sadece bir konut hesabı açabilir. Ortak hesap şeklinde de açılamaz, başka bankaya taşıyamaz Kuveyt Türk Cari hesabınızdan ve sağlam kart kredi kartınızdan talimat verebilirsiniz. Konut hesabı 95/5 kar paylaşım oranı ile yüksek getiri sağlamaktadır.

KONUT HESABI DEVLET KATKISI ORANLARI ŞÖYLEDİR:

Düzenli Ödeme Süresi Devlet Katkısı Oranı Azami Devlet Katksı (TL) 36 aydın daha az %0 0 36-47 ay %15 14.251,08 48-59 ay %18 15.347,32 60 ay ve üzeri %20 16.443,56

Konut Hesabı Devlet Katkısı Koşulları Nelerdir:

C. Vatandaşı olmak 04.2015 tarihi itibari ile konutu bulunmayacak ve bu tarihten itibaren konut sahibi olmamış olacak En az (asgari) üç (3) yıl ödeme yapmış olması gerekir Konut hesap yönetmenliği ödeme koşullarını sağlaması gerekir.

Konut hesabı Türkiye’deki bankaların şubelerinde hesap açılmalı.

Kat mülkiyetli, kat irtifaklı, müstakil tapu sahipleri konut hesabı açamaz.

Konut hesabı %10 stopaj vergisine tabidir

Kat irtifaklı, kat mülkiyetli, oturma izinleri alınmış ve müstakil tapulu konutların alımında bu hesabı kullanabilirsiniz ve devlet katkısını alabilirsiniz. Devre mülklere devlet katkısı ödenmez.

Şartları sağlamakla birlikte Konut hesabı olan biri çeyiz hesabı da açabilir

Daha fazla detaylı bilgi Kuveyt Türk Katılım bankası internet web sayfasından öğrenebilirsiniz.