Osmangazi Belediyesi, tarım arazileri üzerindeki kaçak yapılaşmaya geçit vermiyor. Mehmet Akif Mahallesi’nde meyve bahçeleri arasında kaçak olarak inşa edildiği belirlenen işyeri, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en verimli toprakları arasında yer alan Bursa Ovası üzerindeki kaçak yapıları mercek altına alan Osmangazi Belediyesi, ruhsatsız olduğu tespit edilen yapıları tek tek yıkıyor.

Tarım alanlarının korunması ve imara aykırı yapılaşmanın önüne geçmek adına örnek bir mücadele ortaya koyan Osmangazi Belediyesi, Mehmet Akif Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edilen işyerini yıktı. Ruhsatsız olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan yapının yıkımı için sabah erken saatlerde bölgeye giden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, içerisindeki malzemelerin dışarıya taşınmasının ardından işyerinin yıkımını gerçekleştirdi. İş makinesi ile gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri hususunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.