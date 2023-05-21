Bursa'da Osmangazi ilçesinin 136 mahallesini ihtiyaca göre farklı hizmetlerle buluşturan Osmangazi Belediyesi, Mehmet Akif Mahallesi’ne de çok amaçlı örnek bir hizmet binası kazandırıyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, inşaat çalışmaları başlayan Mehmet Akif Mahallesi Hizmet Binası şantiyesini AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Muhtarlık, sağlık ocağı ve OSMEK kurslarının hizmet vereceği proje mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Mehmet Akif Mahallesi’ne bu zamana kadar birçok hizmet götürdüklerini belirten Başkan Dündar, imar planları yapılan mahalleye yeni hizmetler kazandırdıklarını ifade etti.

Mehmet Akif Mahallesi’nde güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Dündar, bölgede imar çalışmalarında büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, "İmar planları kesinleştikten sonra bu bölgede çalışma başlattık ve sadece kamulaştırma çalışmaları için 18 milyon lira para harcadık. Mehmet Akif Mahallesi Hizmet Binası’nın inşaat çalışmaları başladı. 500 metrekare taban alanında 3 kat olarak inşa edilecek binanın içerisinde sağlık ocağı, muhtarlık binası ve OSMEK kursları olacak. Hizmet binası yeşil alanları ve çevre düzenlemesiyle birlikte mahallemizin yeni buluşma noktası olacak. Binamızın 10 ayda tamamlanması öngörüldü ama biz bunu daha erkene alıp 6 aylık sürede bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

Mehmet Akif Mahalle Muhtarı Osman Sakin de, mahallesine yaptığı hizmetlerden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.