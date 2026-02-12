

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan balık ve av malzemeleri satışı yapılan bir dükkanda saat 05.30 sıralarında, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Yangından yükselen yoğun duman kısa sürede binayı sardı.



Dükkanın önünde park halinde bulunan motosiklet de alevlerden etkilenerek yandı. Yangın sırasında dükkanın üst katında bulunan evi dumanlar kapladı. Evde bulunan 2 kişi dumandan etkilenirken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle dükkan kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.