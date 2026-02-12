Sabah saatlerinde gram altın alışta 7.262,33 TL, satışta ise 7.381,44 TL seviyesinden işlem görüyor.
22 ayar altın alışta 6.638,54 TL, satışta 6.956,01 TL’den alıcı bulurken; 14 ayar altın alış fiyatı 3.996,49 TL, satış fiyatı ise 5.273,06 TL olarak kaydedildi.
Çeyrek altın 11.895,00 TL alış ve 12.011,00 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek eski altın 11.858,00 TL’den alınıp 11.974,00 TL’den satılıyor.
Yarım altın alışta 23.789,00 TL, satışta 24.022,00 TL seviyesinde yer alırken; tam altın ise 47.433,00 TL alış ve 47.861,00 TL satış fiyatıyla listelendi.
