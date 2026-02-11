Vodafone Sultanlar Ligi’nde Nilüfer Belediyespor Eker, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Aydın Büyükşehir Belediyespor hızlı başladı. Çekişmeli geçen ilk seti 25-23 kaybeden Nilüfer’in Sultanları, ikinci setten itibaren oyunun kontrolünü eline aldı.
İkinci seti 22-25 kazanarak durumu eşitleyen Bursa temsilcisi, üçüncü seti 23-25 ve dördüncü seti 21-25 üstünlükle tamamlayarak maçtan 3-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 35’e yükselten Nilüfer Belediyespor Eker, ligde 6’ncı sıradaki yerini korudu.
Nilüfer Belediyespor Eker, 14 Şubat Cumartesi günü saat 18.00’de Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda Kuzeyboru takımını ağırlayacak.