Ziyarette; Nilüfer’de yürütülen ve planlanan doğalgaz altyapı çalışmaları, mahallelerin mevcut ihtiyaçları, sahadaki teknik gereklilikler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek iş birliği alanları ele alındı. Özellikle yerleşim dokusu zaman içinde oluşan bölgelerde, altyapı hizmetlerinin güvenli, planlı ve koordinasyon içinde yürütülmesinin önemi vurgulandı.

Nilüfer Belediyesi’nin katılımcı ve planlı kentleşme yaklaşımı doğrultusunda; altyapı yatırımlarının kamu yararı gözetilerek, teknik gereklilikler ve hukuki çerçeveyle uyumlu biçimde ilerlemesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

KURUMLAR ARASI DİYALOĞUN ÖNEMİ

Ziyarette konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kent yaşamının temel unsurlarından biri olan enerji altyapısının, vatandaşların günlük yaşam konforu ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, kurumlar arası eşgüdümün bu süreçte belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Aksa Bursa Doğalgaz Şirket Müdürü Çağdaş Adıbelli ise, Nilüfer’in büyüyen ve dönüşen yapısını dikkate alarak, belediye ile iletişim ve iş birliği içinde çalışmayı önemsediklerini dile getirdi. Adıbelli, sahadan gelen veriler doğrultusunda planlamaların karşılıklı anlayış ve koordinasyonla yürütülmesinin, hizmet kalitesini artırdığını söyledi.

Ziyaret, önümüzdeki dönemde Nilüfer genelinde yürütülecek altyapı çalışmalarına ilişkin iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki ortak iradenin paylaşılmasıyla sona erdi.