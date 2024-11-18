Osmangazi Belediyesi, 2 Aralık tarihinde sona erecek olan Emlak Vergisi’nin 2. taksitini ödemek isteyen vatandaşlara, Osmangazi Belediyesi Ana Binası ile Emek, Nilüfer Köylü Pazarı ve Demirtaş’ta yer alan ödeme noktalarının yanı sıra mobil uygulama ve internet bankacılığı gibi yollarla da vergilerini ödeyebilme imkanı sunuyor.BURSA (İGFA) - Emlak Vergisi’nin 2. taksiti için ödeme süresi 2 Aralık’ta sona eriyor. Vergi ödemelerini gerçekleştirmek isteyen Osmangazililer, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında TC kimlik numarası veya üye sicil numarası ile Osmangazi Belediyesi Ana Binası ile Emek, Nilüfer Köylü Pazarı ve Demirtaş’ta yer alan ödeme noktalarındaki veznelerde ödemelerini nakit veya kredi kartı ile gerçekleştirebilecek.

Osmangazi Belediyesi, internet üzerinden ödeme yapmak isteyen vatandaşlar için ise Bursa’nın Kalbi Mobil Uygulama ve ebelediye.osmangazi.bel.tr adresi üzerinden kredi kartıyla vergilerini ödeyebilme imkanı sunuyor. Osmangazililer ayrıca, bütün PTT şubelerinden Osmangazi Belediyesi’nin 484040 numaralı posta çeki hesabına ve Vakıfbank (Cumhuriyet Şubesindeki) IBAN TR060001500158007281692543 ve TR650001500158007260519970 hesaplarına ödemelerini yapabilecek. Gönderilerin açıklama kısmına üye sicil numarası veya TC kimlik numarası, alıcı adı olarak da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Hesabı girilmelidir.