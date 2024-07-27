Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Otokoop'ta park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede iki otomobile daha sıçradı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangında hasar gören otomobillerin hurda olduğu öğrenildi.