

Ramazan ayının manevi atmosferini kentin dört bir yanında yaşatan Osmangazi Belediyesi, kurduğu iftar sofralarının yanı sıra düzenlediği etkinliklerle vatandaşları keyif dolu Ramazan akşamlarında buluşturuyor. Her gün ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen aktivitelerde özellikle çocuklar ile aileler unutulmaz anlar yaşarken, geleneksel sanatlar ve eğlenceli gösteriler Ramazan'ın neşesini mahallelere taşıyor. Bu doğrultuda Ovaakça Mahallesi sakinleri için eğlence dolu bir program hazırlanırken, Karagöz orta oyunu ve sihirbazlık gösterileri, özellikle çocuklardan büyük ilgi gördü.



Geleneksel Türk gölge oyununun en sevilen karakterlerinden olan Karagöz ile Hacivat'ın birbirinden eğlenceli diyalogları, esprili atışmaları ve renkli sahneleri salonda kahkaha dolu anlar yaşattı. Türk kültürünün önemli miraslarından biri olan Karagöz ve Hacivat gösterisi, hem eğlendirdi hem de geleneksel sanatların yeni nesillerle buluşmasına katkı sağladı.

Ramazan'ın sıcak atmosferi hep birlikte yaşandı

Program kapsamında sahnelenen sihirbazlık gösterisi de çocukların yoğun ilgisini çekti. Birbirinden ilginç numaralar sergileyen sihirbazın gösterileri sırasında çocuklar hayranlığını gizleyemezken, sahnede yaşanan renkli anlar salonda büyük bir heyecan gösterdi. Sihirbazın gerçekleştirdiği numaraları büyük bir dikkatle takip eden çocuklar, gösteri boyunca alkışlarıyla ve kahkahalarıyla eğlenceye ortak oldu.

Osmangazi Belediyesi'nin mahalle mahalle gerçekleştirdiği bu etkinlikler, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu güçlendirirken, vatandaşların bir araya gelerek keyifli vakit geçirmesine imkan sağlıyor.