Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri 'Huzur' uygulamasında 257 kişiyi sorguladı. Çalı ve Hasanağa bölgelerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan operasyona Çevik Kuvvet, Narkotik, KOM, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. Operasyon sonucunda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah taşıyan 5 kişi gözaltına alındı.

Sorgulamalarda, aranan suçluların yanı sıra üzerlerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve fişek bulunan şahıslar tespit edildi. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız silah, 14 adet fişek ve 2,30 gram bonzai ele geçirildi. Bu başarılı operasyonun yanı sıra Bursa polisi, trafik canavarlarına da göz açtırmadı. Toplamda 156 aracı kontrol eden ekipler, kurallara uymayan 2 sürücüye toplamda 6 bin 838 lira idari para cezası uyguladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirilen 'Huzur' uygulamalarının suç oranını düşürmede etkili olduğunu belirtirken, emniyet güçlerinin çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini duyurdu.