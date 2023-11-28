Bir yandan merkezde alt yapı ve asfalt kaplama çalışmalarına devam eden İnegöl Belediyesi, bir yandan köylerde de de benzer çalışmalar yaparak merkezin konforunu kırsala taşıyor. Bu çerçevede özellikle alt yapı çalışmaları tamamlanan kırsal mahallelerde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin parke taş temini ve İnegöl Belediyesi’nin uygulamasıyla sokaklarda yazın toz kışın çamur derdi sona eriyor.

İnegöl Belediyesi bu yıl 19 kırsal mahallede alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol kaplama çalışması gerçekleştirdi. Toplamda 85 bin 600 m2 parke taş kaplaması yapıldı. Son olarak Şehitler Mahallesinde yol kaplama çalışması başladı. 6 bin m2 yol kaplaması için ekiplerin hummalı çalışması sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban da çalışmaları, bugün beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Toplamda 1 milyon 300 bin TL maliyetle hayata geçirilen yol kaplamalarına ilişkin bilgi alan Başkan Taban, hava şartları elverdiği sürece en kısa sürede çalışmayı tamamlayacaklarını ifade etti.

Öznur Dede