Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından "Narko Nokta", "Narko Gençlik" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" başlıklı eğitim ve etkinlik faaliyetleri şehrin farklı noktalarında 4 bin 593 kişiyi bilgilendirdi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri çerçevesinde şehrin farklı noktalarında etkinlik ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak 18 ayrı etkinlikte 4 bin 593 kişiye ulaşarak "Narko Nokta","Narko Gençlik" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu farkındalık eğitimleri ve etkinlikleri yaptı.