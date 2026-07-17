Edirne'de narkotik ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda satışa hazır kokain ve skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında İstasyon Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada satışa hazır fişeklenmiş 82 parça halinde 67,53 gram kokain, 20 parça halinde 85,74 gram skunk, 1 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 TL, 500 ABD doları ve 295 avro ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan A.C.S., U.A., M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.E. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C.S. ve U.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A. ile A.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.