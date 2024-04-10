Bursa protokolü, valilik binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ın ev sahipliğinde yapılan bayramlaşma törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, AK Parti Bursa İl Davut Gürkan, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Bursalı vatandaşların ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, “Milli birlik ve beraberliğimizi, sevgi ve dostluk bağlarımızı güçlendiren bayramlarımız, bizi biz yapan değerlerimizin ve dayanışma duygularımızın tazelendiği en özel günlerdir. Başta şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz olmak üzere Bursalı hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.