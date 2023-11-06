Bursa Şehir Hastanesi, dünya çapında sağlık hizmetlerinin kalitesini, güvenliğini ve maliyet etkinliğini değerlendiren prestijli bir kuruluş olan HIMSS tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede büyük bir başarı elde etti. HIMSS seviye 6 belgesini almaya hak kazanan ilk şehir hastanesi olarak tarihe geçti.

HIMSS, uluslararası düzeyde tanınmış olan 600 şirket ve 450 sivil toplum kuruluşunu içeren bir ağla, küresel çapta bilgi teknolojileri hizmeti sunan bir kuruluş olarak önem taşıyor. Bu önemli kuruluşun yetkilileri, Bursa Şehir Hastanesi'ni değerlendirmek üzere Bursa'ya geldi ve hastanenin tüm EMRAM 22 kriterini eksiksiz olarak karşıladığını belirleyerek ona "Dijital Hastane" unvanını layık gördüler.

Bu "Dijital Hastane" unvanı, hekimlerin hastalarının verilerine zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın güvenli bir şekilde erişebilmesini sağlayarak konsültasyon sürelerini iyileştiriyor ve elektronik sağlık kayıtlarının güvenilir bir şekilde saklanmasını temin ediyor. Bu gelişme, tıbbi ve idari hataları minimize eden bir bilişim altyapısı kurulmasıyla birlikte birçok fayda sunuyor.

Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Dursun Topal, özellikle tıbbi cihazların entegrasyonunun yapılmasının sağlık verilerine hızlı ve güvenli erişim sağladığını ve bu sayede performans izleme ve değerlendirme süreçlerini kolaylaştırdığını vurguladı. Aynı zamanda, tıbbi ve idari hataların en aza indirilmesine büyük katkı sağladığını belirtti.

HIMSS'in dünya genelindeki büyük etkisini göz önünde bulunduran Doç. Dr. Topal, HIMSS'in sağlık teknolojileri ve yönetim sistemlerini en iyi şekilde kullanma amacında olduğunu ifade etti. Bu kapsamda, sağlık hizmetlerinin kalite, güvenlik ve maliyet etkinliğini iyileştirmeye yönelik değerlendirmelerde bulunduğunu ve yeni kriterlere göre HIMSS seviye 6 belgesini almaya hak kazanan ilk şehir hastanesinin Bursa Şehir Hastanesi olduğunu gururla paylaştı. Bu başarıya ulaşmada katkısı olan tüm ekibe teşekkürlerini iletti.