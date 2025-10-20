Osmangazi Belediyesi, Altıparmak İstihdam Buluşmaları kapsamında Bursa Şehir Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere çok sayıda personel alımı yapılacağını duyurdu. 23 Ekim'de BTSO Altıparmak İstihdam Merkezinde gerçekleştirilecek organizasyonda ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş bünyesinde çalıştırılacak yeni personeller belirlenecek.

Yapılan paylaşımda Temizlik Hizmetleri, Yemekhane Hizmetleri, Çamaşırhane Hizmetleri, Atık Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Otopark Hizmetleri, Hasta Taşıma Hizmetleri ve Güvenlik Hizmetleri alanlarında çalıştırılmak üzere çok sayıda yeni personel alımı yapılacak. 45 yaşını aşmamış, en az ilköğretim mezunu olan ve 3 vardiya sisteminde çalışabilecek herkes başvuru merkezine gidebilecek. 23 Ekim 2025 tarihinde 09.00-16.00 saatlerinde arasında BTSO Altıparmak İstihdam Merkezine gidecekler bu imkandan faydalanma şansı yakalayacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ