Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 No’lu Şube ile işveren arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Taraflar arasında imzalanan sözleşmeyle birlikte ücretler ve sosyal haklara ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sözleşmenin üyelerin onayı ve yüksek memnuniyetiyle imzalandığı vurgulandı. Açıklamada, tüm ücret ve sosyal hakların net olarak ödendiği fabrikada, ücret ve ikramiyelerle birlikte ortalama net gelirin 83 bin TL olduğu belirtildi. Her ay düzenli olarak ödenen vergi istisnası, yakacak ve benzeri ek ödemelerin de dahil edilmesiyle birlikte çalışanların aylık net gelirinin 95 bin TL’ye ulaştığı ifade edildi.