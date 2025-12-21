Oysa “sıfır oranlı emlak vergisi” uygulaması, belirli şartları taşıyan kişiler için önemli bir hak sunuyor. Bu uygulamadan yararlanabilmek için yerine getirilmesi gereken temel kriterler bulunuyor.

Muafiyet için öncelikle tek konut şartı aranıyor. Kişinin Türkiye sınırları içinde yalnızca bir adet konutunun olması gerekiyor. Yazlık, arsa, arazi ya da iş yeri gibi başka bir taşınmazın veya bu taşınmazlara ait hissenin bulunması durumunda muafiyet hakkı ortadan kalkıyor. Bunun yanında konutun brüt kullanım alanının 200 metrekareyi geçmemesi şartı da aranıyor.

Gelir durumu da muafiyetin belirleyici unsurları arasında yer alıyor. Emeklilerin, SGK’dan aldıkları emekli aylığı dışında herhangi bir ek gelire sahip olmamaları gerekiyor. Faiz, kira veya ticari kazanç gibi gelirler muafiyet kapsamı dışında bırakıyor. Ev hanımları ve işsizler için ise hiçbir gelirlerinin bulunmaması şartı aranıyor. Engelli bireyler açısından ise gelir kriteri uygulanmıyor; tek konut sahibi olmaları halinde, çalışıyor olsalar dahi emlak vergisinden muaf tutuluyorlar.

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli bir detay bulunuyor. Belediyeler, tapu ve gelir bilgilerine otomatik olarak erişemediği için emlak vergisini kendiliğinden tahakkuk ettiriyor. Bu nedenle vatandaşların, bağlı bulundukları belediyenin Emlak Servisine şahsen başvurarak “Tek Mesken Muafiyet Formu”nu (taahhütname) doldurmaları gerekiyor. 2026 yılına ait ilk taksit dönemi başlamadan önce, yani Mart ayı gelmeden bu başvurunun yapılması halinde, ilgili yılın emlak vergisi tamamen silinebiliyor.

Ayrıca, geçmiş yıllara ilişkin geri ödeme hakkı da bulunuyor. Gerekli şartları taşıdığı halde önceki yıllarda emlak vergisi ödemiş olan vatandaşlar, Vergi Usul Kanunu’nun 120 ve 126. maddelerinde yer alan “düzeltme zamanaşımı” hükümleri kapsamında, son 5 yıl içinde ödedikleri vergileri yasal faiziyle birlikte geri alabiliyor. Bunun için belediyeye “Düzeltme ve İade Talep Dilekçesi” ile başvuruda bulunulması yeterli oluyor.

Emekli, ev hanımı veya engelli yakını olan okurlarımızın, e-Devlet üzerinden veya belediye veznelerinden vergi borcu sorgulaması yapmaları önemlidir. Eğer borç görünüyorsa, ödeme yapmadan önce muafiyet şartlarını taşıyıp taşımadığınızı kontrol ediniz. Belediyelerin "Ödediniz, geri veremeyiz" şeklindeki şifahi beyanlarına itibar etmeyiniz; VUK hükümleri açıktır ve yazılı başvuru yapmanız halinde iade almak yasal hakkınızdır. Başvurunuz reddedilirse, Vergi Mahkemesi yolu her zaman açıktır.