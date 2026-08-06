Kistik Fibrozis; başta akciğerler ve sindirim sistemi olmak üzere birçok organı etkileyen, genetik geçişli ve yaşam boyu düzenli takip gerektiren bir hastalık olarak biliniyor. Hastalığın erken teşhis edilmesi ve uygun tedavi yöntemlerinin uygulanması, hastaların yaşam kalitesinin artırılmasında büyük önem taşıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yenidoğan topuk kanı tarama programı sayesinde Kistik Fibrozis hastalığı erken dönemde tespit edilebiliyor. Tarama sonucunda şüpheli bulunan bebekler ile klinik bulguları Kistik Fibrozis'i düşündüren çocukların tanı süreci, Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği'nde uygulanan Ter Testi ile güvenilir şekilde destekleniyor.

Yaklaşık 30-40 dakika süren, ağrısız ve acısız olarak uygulanan Ter Testi, Kistik Fibrozis tanısında uluslararası kabul gören en önemli yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Hastanede multidisipliner yaklaşımla yürütülen süreç kapsamında çocuk hastalara tanı, tedavi, düzenli takip ve aile eğitimini içeren kapsamlı sağlık hizmeti veriliyor.

"Çocuklarımızın sağlığı adına önemli bir kazanım"

Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin, merkezin yetkilendirilmesinin Bursa ve çevre illerde yaşayan hastalar için önemli bir gelişme olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bursa Şehir Hastanemizin Sağlık Bakanlığımız tarafından Kistik Fibrozis Merkezi olarak yetkilendirilmesi, çocuk hastalarımıza sunduğumuz sağlık hizmetlerinin niteliğini daha da artıran önemli bir adımdır. Erken tanı, düzenli takip ve doğru tedaviyle çocuklarımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Alanında deneyimli sağlık ekibimiz ve güçlü teknik altyapımız sayesinde yalnızca Bursa'dan değil, çevre illerden gelen çocuk hastalarımıza da kapsamlı ve nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz."

Başhekim Doç. Dr. Salih Metin, merkezin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Bu önemli yetkilendirmenin hastanemize, Bursa'mıza ve tüm hastalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe kavuşması için özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Kistik Fibrozis Merkezi olarak tescillenen Bursa Şehir Hastanesi, uzman sağlık kadrosu, multidisipliner çalışma anlayışı ve güçlü teknik altyapısıyla hastaların tanı, tedavi ve takip süreçlerini tek merkezde, bütüncül bir yaklaşımla yürütmeyi amaçlıyor.