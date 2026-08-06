Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde altyapı ve ulaşım ağını güçlendirme seferberliği kapsamında Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi 3'üncü Pınar Caddesi'nde çalışmalara hız verdi.

Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi 3'üncü Pınar Caddesi'nde altyapı ve üstyapıyı yenileme çalışmalarında sona yaklaştı.

Bölgenin en yoğun ulaşım akslarından biri olan 3'üncü Pınar Caddesi'nde BUSKİ ekipleri, 1.200 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı ve 36 yağmur suyu ızgarası imalatını tamamladı. Altyapı güçlendirme çalışmasının ardından ekipler, caddede tretuvar çalışması yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri de eş zamanlı olarak caddede asfalt kaplama işlemi gerçekleştiriyor. 2.300 metre uzunluğundaki güzergahta 3 etap olarak planlanan asfalt kaplama işlemi, 1.200 metre uzunluk ve 7 metre genişlikteki bölümde başladı. İkinci etapta 500 metre, üçüncü etapta 600 metre uzunluk ve 14 metre genişlikteki yolda asfalt kaplama yapılacak.

Ekipler, freze çalışmalarını, baca ve ızgara imalatlarını, lokal iyileştirmeleri de asfalt kaplama uygulamalarıyla eş zamanlı olarak sürdürüyor. Freze çalışmalarında 3.050 ton dolgu ve 3.000 ton sıcak asfalt kaplama imalatı planlandı. Bölünmüş yol vasfındaki güzergâh, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte daha güvenli ve konforlu bir hale getirilerek ulaşıma açılacak.

Vatandaş talep etti yol yenilendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür eden Panayır Mahalle Muhtarı Dursun Kara, 'Çalışmaların hızlanmasıyla birlikte verilen hizmetten oldukça memnunuz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yolumuz yenileniyor. Yağmur su hattımız yoktu. Yağmur su hatlarımız oldu. Ekipler çalışmalarını titizlikle yapıyor' ifadelerini kullandı.