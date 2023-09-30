10 sene önce kaydedilen bir videoyu paylaşan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, videoyu yeni gibi paylaşıp, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan hesap sorunca polemik savaşı başladı. Başkan Aktaş’ın ardından paylaşıma bir tepki de AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’dan geldi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu sosyal medya hesabından dün gece Bursa Büyükşehir Belediyesini ve Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Seyyar satıcı bir çocuğun zabıta memurları tarafından uzaklaştırıldığı videonun altına, "Hayırdır @bursabüyükşehir Belediyesi! 15 yaşındaki bir çocuğu 15 zabıta memuruyla derdest etmek neyin nesidir? O çocuğu seyyar satıcılıkla ekmeğini kazanmaya mecbur bırakan şartları düşünün ve bu zulmü yapmadan önce kendi çocuğunuzu onun yerine bir koyun! Ayıptır ayıp, Allah'tan korkun!... Sn.@Alinuraktaş70, git bu çocuktan ve ailesinden özür dile, zabıtana da bu emri verenlere çeki düzen ver" şeklinde yorum yapıp sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Türkoğlu’nun paylaşımına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ta sosyal medyadan cevap verdi.

Başkan Aktaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Hayırdır @YS_Türkoğlu, sırf şahsıma yine çamur atmak amacıyla 10 yılı aşkın süre önceki bir videoyu hiç araştırmadan yayınlamak hangi siyasi ahlaka uyuyor? O dönemde ben ilçe belediye başkanıydım. Çamur atmak için harcadığın eforu şehre katkı kyapmak için kullanmanı, Allah'tan korkmanı, özür dilemeni ve bir daha yapmamanı önereceğim ama güzel bir atasözü var; "Huylu huyundan vazgeçmez!"

Başkan Aktaş’ın ardından ise AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da sosyal medya hesabından cevap verdi;

"Bir tane yapıcı, bir tane akıllıca ve bir tane gerçeğe dayalı muhaliflik yapsalar ses etmeyecek yazmayacağım! Aslını öğrenmeden detaylarını sormadan, ne oldu, nasıl oldu bilmeden neden bunları yazarsınız?! Eski ve alakasız bir video vs... üzerinden sosyal medyada ses getirmeye mi çabalıyorsunuz?" Bu memleketin bu şehrin vekili bunu yapmamalı! Yazık!"

İYİ Partili vekil gerçek anlaşılınca videoları ve yaptığı paylaşımı silmek zorunda kaldı.