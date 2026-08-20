Gerçekleştirilen ziyarette Salman ve Durmuş, hastanede devam eden tadilat çalışmalarını ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan yeni alanları yerinde inceledi.

Hastane Başhekimi İlyas Sarı’dan devam eden çalışmalar ve yapılacak düzenlemeler hakkında bilgi alan AK Parti heyeti, tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla da bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegöl Devlet Hastanesi’nde sağlık hizmetlerinin daha kaliteli hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Durmuş, hastaların sağlığı için gece gündüz özveriyle görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları başta olmak üzere hastanenin tüm personeline çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, “Rabb’im tüm hastalarımıza acil şifalar versin” ifadelerini kullandı.