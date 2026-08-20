Gerçekleştirilen ziyarette Salman ve Durmuş, hastanede devam eden tadilat çalışmalarını ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan yeni alanları yerinde inceledi.

089D86C9 8515 4B15 999F A6Cfe3D19DccHastane Başhekimi İlyas Sarı’dan devam eden çalışmalar ve yapılacak düzenlemeler hakkında bilgi alan AK Parti heyeti, tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla da bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

391897F3 40B2 4534 8647 55282Cc1482BZiyaretin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegöl Devlet Hastanesi’nde sağlık hizmetlerinin daha kaliteli hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

4426660E B249 4C3E 8De6 4613A85Aab2FDurmuş, hastaların sağlığı için gece gündüz özveriyle görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları başta olmak üzere hastanenin tüm personeline çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, “Rabb’im tüm hastalarımıza acil şifalar versin” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi