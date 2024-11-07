Kongrede, 3 yıllık yeni dönemde görev almak için mevcut Başkan Osman Kılıç’ın yanı sıra Mehmet Cem Gençoğlu, Çetin Yıldız ve Mustafa Beşen de başkanlık için yarıştı.

Mevcut Başkan Osman Kılıç adaylık konuşmasında “Sayın Bursaspor Divan Kurulu Başkanım, Hanımefendiler, Beyefendiler ben de sizin sıkıntılarınızı en iyi bilenlerden biriyim. Mücadelemiz Amatör Kulüplerin devlete bağlı ve bağımsız bir federasyon olması. Bununla ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Az önce tahmini bütçe 15 milyon olarak açıklandı. Bu seneki bütçemiz 2 milyon lira. İnşallah ileride bağımsız bir federasyon olacağız. Yaklaşık 4 adayız. Diğer adaylar çok üzün süredir çalışıyor. Ben olmayan kulüplerin hep yanındayım. Bazı kulüplerimizin lisansını koyacak bir masası bile yok. Her sene ikişer tane saha yapsa 10 sene sonra böyle bir derdimiz olmaz. Öncelikle bütün arkadaşlara başarılar diyorum. Amatör spor kardeşliktir diyoruz. Herkesin canı sağolsun. Benimle olacaklar diye kural yok. “ ifadelerini kullandı.

Çetin Yıldız ise “ Son zamanlarımızda arkadaşlarımızla toplanarak bunu yapabileceğimize dair aday olduk. Biraz heyecanlıyım beni maruz görün. Konuşmayı bilemem ama sahada işçi gibi, hamal gibi çalışmak için aday oldum. Projelerimiz olması gereken ancak gecikmiş şeyler. Öncelikle sporcularımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bununla alakalı birkaç özel hastaneyle sponsorluk karşılığı çantalarımızın olacağı ve profesyonel sağlıkçılar bulunduracağımızı belirtmek isterim. A kulübüne bütçe verip B kulübüne vermemezlik yapmayacağız.

İhtiyacı olan kulüplere mali müşavir desteği vereceğiz. Benim için birilerinin adamı olduğumu söylüyorlar. Ben gençlerimin, spor kulüplerinin adamıyım. Ben bu işin toprağını , çamurunu yuttum. Ben spor adamıyım. “ dedi.

Mustafa Beşen konuşmasında “ Bizim dediğiniz gibi tertip komitesi var. Biz kulüplerimizin kimliğini çıkaracağız. Manuel halinde söylemiştik. Her kulübe şifre vereceğiz. Geliri, masası, sahası var mı göreceğiz. Diğerleriyle yarışır hale getireceğiz. Şeffaflaşma dediğiniz gibi 2 yazılım firmasıyla irtibat halindeyiz. Bu aynı yazılım şirketleri daha değişik firmalarla görüşüyoruz. Bunu bize ücretsiz yapacak. Yüz tanıma sistemi ile futbol federasyonu ile iletişim halinde olacağız.” dedi.

Mehmet Cem Gençoğlu “ Hafta içi maçlarda sıkıntılar var. Biz bunları görerek yola çıktık. Hafta içi maç kesinlikle oynatmayacağız. Oyuncu değişiklik tabelalarını gündeme getiriyoruz. Sağlıkçılarımızın çantalarını iyi

hale getireceğiz. Yeni sağlıkçılarımıza takviyede bulunmak istiyoruz. Liglerin isim haklını sponsorluklarla verilmesini istiyoruz.

Biz maçların canlı yayınlanması için gayret gösteriyoruz. “ şeklinde konuştu.

Genel kurulda Çetin Yıldız yeni dönemde başkan seçildi. Osman Kılıç 190, Çetin Yıldız 201 , Cem Gençoğlu 145, Mustafa Beşen 99 oy aldı.

BASKF 20. Olağan Genel Kurulunda Başakanlığa Seçilen Sayın Çetin Yıldız Başkanımıza Ve Değerli Yönetim Kurulu Üyelerine Yeni Görevlerinde Başarılar Diliyoruz.

Yönetim Kurulu Asil

Mehmet Yetim

Seçkin Umur

Fikret Koçarlı

Şafak Yıldırım

Ramazan Kıvrak

Şaban Sönmez

Ali Rıza Serhilal

Ahmet Eren

Raif Kocabaş

İlhami Akdağmadeni

Cumhur Aydın

Mustafa Gencan

Bekir Şahin

Erdal Bayraktar

Sezai Çelik

Tahsin Semiz

Kaan Gürbüz

Tayfun Sertkaya

Osman Akyürek

Ragıp Akkaya

Denetleme Kurulu Asil

Saim Dere

Halil İbrahim Yurtseven

İbrahim Üzeç

Cemal Yora

Metin Öztürkoğlu