Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde gerçekleştirdiği yenileme çalışmaları ve kültür-sanat etkinlikleriyle bölgeyi canlandırmaya devam ediyor. Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilerlemesiyle birlikte, tarihi bölge ziyaretçilerini yenilenmiş haliyle karşılıyor. Kültür Şube Müdürlüğü, bölgenin tarihi dokusunu koruyarak etkinlik alanına dönüştürdü ve yaz boyunca çeşitli kültür-sanat etkinlikleri düzenliyor. Her Çarşamba Çarşıbaşı Meydanı'nda ve cumartesi günleri saat 18.00'de Ertuğrulbey Meydanı ile Tarihi Belediye Binası yanındaki amfi tiyatroda gerçekleşen etkinlikler, yoğun ilgi görüyor. Bursalılar, Tarihi Mehteran Konserleri, Anadolu ve Türk dünyasından halk oyunları gösterileri, çocuklar için Karagöz Hacivat gösterileri ve genç sanatçıların konserleri gibi etkinliklerle keyifli zamanlar geçiriyorlar.